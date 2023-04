Schwanden: Autolernfahrer übersieht Velofahrer

Ein 17-jähriger Lernfahrer war mit seiner Begleitperson in einem Auto auf der Schulhausstrasse in Schwanden in Richtung Hauptstrasse unterwegs und hielt bei der Kreuzung an der dortigen «Stop»-Markierung an, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. In der Folge beabsichtigte er, nach links in die Hauptstrasse in Richtung Glarus einzufahren, wobei er einen vortrittsberechtigten 44-jährigen Velofahrer übersah, der in Richtung Linthal unterwegs war. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zur Kollision, wobei der Velofahrer stürzte und sich an der rechten Körperseite verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital verbracht. Am Auto sowie am Velo entstand Sachschaden. (red)