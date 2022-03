Kollision: Autofahrer sieht Stau zu spät

Um 8.25 Uhr am Donnerstag war ein Autofahrer auf der A3 bei Filzbach in Richtung Chur unterwegs. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, bemerkte der 51-Jährige zu spät, dass die beiden vor ihm fahrenden Autos anhalten mussten. Dies, weil sich der einspurig geführte Verkehr vor dem Portal des Kerenzerbergtunnels staute.

Es kam zur Auffahrkollision. Dabei wurde der mittlere Wagen gegen den vordersten geschoben. Die Mitfahrerin des vordersten Wagens zog sich beim Unfall leichte Prellungen zu.

Wegen des Unfalls kam es zu weiteren Verkehrsbehinderungen und Rückstau. (so)