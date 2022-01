Kollision auf der Landstrasse

Am Mittwochmittag, kurz nach 12 Uhr, ist es auf der Landstrasse in Netstal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Ein 61-jähriger Autofahrer war auf der Molliserstrasse unterwegs und wollte nach links auf die Landstrasse in Richtung Glarus einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem von links kommenden Auto. Die 36-jährige Lenkerin hatte den rechten Blinker gestellt und sich kurz vor dem Abbiegen entschieden, doch auf der Landstrasse Richtung Näfels weiterzufahren.

Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Kurzzeitig kam es zu Verkehrsbehinderungen. (so)