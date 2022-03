Kind wird bei Unfall verletzt

Am Mittwochabend, kurz vor halb sechs, ist es auf der Kanalstrasse in Mollis zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus vom Donnerstag hervor.

Ein 8-jähriger Knabe fuhr mit seinem Trottinett an die Kanalstrasse heran. Als er zwischen der in Richtung Netstal stehenden Fahrzeugkolonne auf die Strasse fuhr, übersah er ein von der Oberrütelistrasse herannahendes Auto und es kam zu einem Unfall. Der Junge stürzte und zog sich dabei eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Das Kind wurde von seinen Eltern zur Behandlung und Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.