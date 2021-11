Kind bricht sich bei Kollision das Bein

Am Mittwoch gegen 14 Uhr ereignete sich in Niederurnen einen Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, war eine 34-jährige Autolenkerin auf der Poststrasse von der 30er-Zone in Richtung Hauptstrasse unterwegs. Von rechts her fuhr ein Neunjähriger Junge mit dem Trottinett auf der Strasse. Aufgrund einer Mauer am Strassenrand übersah die Lenkerin das Kind und es kam zu einer Kollision.

Der Junge erlitt dabei einen Beinbruch. Laut Kantonspolizei brachte ihn die Ambulanz ins Kantonsspital Glarus.