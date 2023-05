Morscher Baumstrunk verursacht Sachschaden in Maladers

Der Baumstrunk hat sich nach ersten Erkenntnissen am Montagabend gegen 19.40 Uhr im Gebiet Rütland in Maladers gelöst. Wie die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung schreibt, ist der Strunk anschliessend über das steil abfallende Wiesland auf die Arosastrasse hinuntergestürzt. Dabei hat er das Dach eines Hauses getroffen und dieses beschädigt. Verletzt wurde laut Mitteilung aber niemand. Im Einsatz stand nebst einer Patrouille der Stadtpolizei Chur das Tiefbauamt Graubünden. (red)