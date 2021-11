Kantonspolizei verhaftet Drogendealer

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, verhaftete sie am Montag in Schwanden einen Drogendealer. Sie durchsuchte dessen Wohnung in Schwanden und stellten mehrere Tausend Franken Bargeld und eine grössere Menge Streckmittel sicher.

In einem Waldversteck in Mitlödi konnte die Polizei ausserdem mehrere Hundert Gramm Heroin mit einem Marktwert zwischen 5000 und 10'000 Franken sicherstellen, wie es weiter heisst.

Der Beschuldigte befindet sich zurzeit in Glarus in Untersuchungshaft. Dem 19-Jährigen droht eine mehrjährige Haftstrafe. Weitere Ermittlungen seien im Gang, heisst es abschliessend. (so)