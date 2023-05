In Näfels und Niederurnen wurde eingebrochen

Ein geglückter und ein versuchter Einbruch

Ebenso wurde in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntag in ein Geschäft Im Fennen in Niederurnen eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft stieg übers Fenster ins Gebäude ein, wie es heisst. Sie stahl Bargeld, einen Computer und weitere Gegenstände.

Ebenfalls in Niederurnen wurde in der Nacht auf Sonntag vergeblich versucht, durch ein Fenster sowie durch die Haupteingangstüre in einen Garagenbetrieb einzubrechen.

Die Kantonspolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 055 645 66 66.

Unfall in Riedern

Laut Kantonspolizei Glarus kam es zudem am Sonntag in Riedern zu einem Verkehrsunfall. Eine Velofahrerin fuhr am Mittag auf der Lerchenstrasse in Richtung Netstal. Ein Autofahrer, der vom Neuheim in die Strasse einbog, übersah die Velofahrerin und kollidierte mit ihr.

Die Velofahrerin musste zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht werden. (red)