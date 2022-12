Unfall bei Weesen: Zwei Autofahrer bremsen zu spät

Am Sonntagnachmittag ist es auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich kurz vor der Ausfahrt Weesen zu einer Auffahrkollision gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung mit. Zwei Autofahrer bemerkten bei dichtem Verkehr zu spät, dass der Verkehr vor ihnen auf der Überholspur zum Stillstand gekommen war. Sie fuhren jeweils auf das vordere Auto auf.

Gemäss Polizeimeldung wurde beim Unfall niemand verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ausserdem kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. (red)