Kollision bei Weesen: 51-Jährige übersieht anderen Autofahrer

Am Sonntagnachmittag ist es in Mollis bei der Verzweigung Autobahnausfahrt Weesen zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, beabsichtigte eine 51-jährige Lenkerin bei der Ausfahrt Weesen nach links in Richtung Mollis auf die Flechsenstrasse einzubiegen, wobei sie ein von Weesen herkommendes Auto übersah. Durch die seitliche Kollision wurde gemäss Polizeiangaben niemand verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)