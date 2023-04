Töfffahrer veletzt sich bei Unfall in Riedern schwer

Um circa 14.55 Uhr am Samstag ereignete sich in Riedern ein Unfall. Laut Kantonspolizei Glarus war der Fahrer eines leichten Töffs auf der Klöntalerstrasse talwärts unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen sei er in einer Rechtskurve auf der Höhe Auli zu weit nach links geraten und in einen Strassenzaunpfosten geprallt. Er wurde schwer verletzt.

Die Rega brachte den Töfffahrer ins Universitätsspital Zürich. Der Töff wurde total beschädigt und die Klöntalerstrasse musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Sackbergstrasse umgeleitet. (red)