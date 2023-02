Zigarette entfacht Brand auf Churer Balkon

Gemäss ersten Erkenntnissen hat am Donnerstagmorgen eine Bewohnerin an der Gürtelstrasse in Chur auf ihrem Balkon eine Zigarette geraucht. Den Zigarettenstummel entsorgte sie in einem Abfallsack neben einer Couch auf dem Balkon, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Im Verlauf des Vormittags begann der Kehrichtsack zu brennen und das Feuer entzündete auch die Couch. Ein Nachbar entdeckte den Brand und alarmierte kurz vor 11 Uhr über den Notruf die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden. Gleichzeitig begann er zusammen mit einer Patrouille der Stadtpolizei Chur, mit Wasser aus einem Gartenschlauch den Brand zu bekämpfen.

Die mit 18 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr der Stadt Chur prüfte den gelöschten Brandherd und verhinderte ein neues Entfachen des Feuers. Am Gebäude entstand laut Mitteilung Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. (red)