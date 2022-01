In Davos wurde mehrfach eingebrochen

In Davos waren Einbrecher unterwegs. Wie die Medienstelle der Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag auf Anfrage bestätigte, wurde seit Jahresbeginn in verschiedene Liegenschaften eingebrochen. Betroffen waren insgesamt drei in Mehrfamilienhäusern gelegene Wohnungen in Davos Platz und Davos Dorf.

Der Zugang sei jeweils über die Treppenhäuser erfolgt, in allen Fällen habe die Täterschaft anschliessend die Türen der Wohnungen aufgehebelt, teilte die Kantonspolizei mit. Die Deliktsumme sei offen, Informationen zur Täterschaft wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht erteilt. (béz)