Im Kreisel die Kontrolle verloren

Am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, hat sich auf der Zubringerstrasse in Mollis ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Der Lenker eines Autos war von der Schwärzistrasse in Richtung Näfels unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Im Kreisel verlor der 47-Jährige die Kontrolle über das Auto. Dieses schleuderte, geriet rechts von der Strasse ab und kam nach der Kollision mit einem Metallpfosten auf der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den Strasseneinrichtung und am Auto entstand Sachschaden. (so)