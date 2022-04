Im Glarnerland verunfallen zwei Personen bei der Arbeit

In Ennenda und in Luchsingen verunfallten am Mittwoch zwei Personen bei der Arbeit. Der eine Unfall ereignete sich um 12.20 Uhr bei der Bösbäckialp oberhalb von Luchsnigen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus heisst. An einer Seilbahn wurden Wartungsarbeiten durchgeführt, wobei ein Arbeiter von einer Leiter stürzte.

Beim Sturz aus rund drei Metern Höhe verletzte er sich am Rücken. Wie schwer ist nicht bekannt. Der 45-Jährige war aber nach dem Unfall ansprechbar. Die Rega flog ihn ins Kantonsspital Graubünden.

Kollision mit Gabelstapler

Rund drei Stunden früher, um 9 Uhr, kam es auch in einem Produktionsbetrieb an der Glarnerstrasse in Ennenda zu einem Unfall. Eine Arbeiterin lief neben einem Gabelstapler entlang, der im Schritttempo fuhr. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierten die beiden. Die 26-Jährige verletzte sich an den Beinen und wurde von einer Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht. (red)