Autofahrer beschuldigen sich nach Frontalkollision gegenseitig 

Am Donnerstag gegen 23.25 Uhr kam es auf der Kantonsstrasse in Schwanden auf Höhe «Wyden» zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Der genaue Unfallhergang ist laut der Kantonspolizei Glarus noch unklar und wird untersucht. Beide Fahrzeuglenker gaben an, dass der andere in die Spur des anderen fuhr und jeder ausweichen musste, bevor beide miteinander kollidierten. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei einem Autofahrer wurde eine Alkohol- und Urinprobe angeordnet und der Führerausweis abgenommen. (kapo)