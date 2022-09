Gleich vier Unfälle an einem Tag

In Elm kam am Donnerstag eine 21-Jährige wegen Sekundenschlaf von der Strasse ab. Um 16.15 Uhr verlor sie in der Kurve vor dem Meissenboden in Richtung Elm die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kollidierte zuerst rechts mit dem Strassenzaun, überfuhr beide Fahrbahnen und durchbrach daraufhin den linken Strassenzaun. Der Wagen fuhr die angrenzende Böschung hinunter und kam erst im Sernf zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug hat einen Totalschaden. Zudem wurden Zäune beschädigt, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Beim Unfall wurde niemand verletzt.