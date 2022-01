Gestohlenes Personenfahrzeug – Dieb konnte geschnappt werden

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wurde am Samstagmorgen gegen 11.00 Uhr in Bad Ragaz ein Personenfahrzeug mit der Marke Ford gestohlen. Bereits um 12.25 Uhr sei das signalisierte Fahrzeug im San Bernadinotunnel gesichtet worden. Beim Rastplatz Ghiffa Süd in Mesocco konnte die Kantonspolizei das Fahrzeug feststellen und den Lenker festnehmen.