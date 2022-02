Fussgängerin wird bei Kollision auf Frontscheibe geschleudert

Am Montag wollte eine 45-jährige Fussgängerin mit ihrem Sohn gegen 18 Uhr den Zebrastreifen im Bereich der Coop-Filiale in Schwanden überqueren. Als sie die Fahrbahn betrat, war ein Auto auf der Hauptstrasse in südlicher Fahrtrichtung unterwegs und erfasste die Frau.

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, wurde die Frau durch den Aufprall auf die Frontscheibe des Autos geschleudert. Die Ambulanz brachte sie mit unbekannten Verletzungen ins Kantonsspital Glarus. Der Sohn sowie der 75-jährige Autofahrer blieben unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden. (so)