Fussgängerin auf der Badstrasse angefahren

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf der Badstrasse in Niederurnen. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Glarus überquerte eine 78-jährige Frau mit ihrem Hund die Strasse. Sie sei von Seite Schiessstand in die allgemeine Richtung Ziegelbrücke unterwegs gewesen. Bei der Überquerung der Strasse wurde sie von einem Auto erfasst, das in Richtung Bilten unterwegs war.