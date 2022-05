Fussgänger rennt auf die Strasse in ein Auto

Am Dienstagmorgen um 07.50 Uhr ist ein 48-jähriger Autofahrer auf der Kerenzerbergstrasse in Filzbach in Fahrtrichtung Obstalden gefahren. Als er in einer Rechtskurve auf der Höhe Schwändi war, kollidierte er mit einem 16-jährigen Jugendlichen. Dieser war auf dem Weg zur Bushaltestelle und rannte über die Strasse.

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte, wurde der Jugendliche durch den Aufprall auf die Frontscheibe des Wagens geschleudert. Er erlitt Prellungen und war nach dem Unfall ansprechbar. Die Ambulanz brachte ihn zur Überwachung und Kontrolle ins Kantonsspital Glarus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. (red)