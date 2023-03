Autofahrerin übersieht beim Rückwärtsfahren Rentner

In S-chanf war am Mittwoch gegen 9.15 Uhr eine 38-jährige Autofahrerin auf der Via Maistra in Richtung Zuoz unterwegs. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden, kam der 38-Jährigen bei einer engen Passage ein anderes Fahrzeug entgegen. Deshalb hielt die Autofahrerin an und fuhr retour. Bei dem Manöver übersah sie einen 75-jährigen Fussgänger, der hinter ihr die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision.

Der Rentner stürzte seitlich neben das Auto und sein Fuss wurde vom rollenden Rad angefahren, wie es weiter heisst. Ein Rettungsteam der Rettung Oberengadin leistete notfallmedizinische Hilfe und brachte den Verletzten ins Spital nach Samedan. (red)