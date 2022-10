Fünf Einbruchdiebstähle in Niederurnen und Näfels

Drei Einbruchdiebstähle wurden in der Nacht auf Dienstag in Näfels verübt, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Bei einer Firma im Autschachen wurden die Räume von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Einbruchversuche gab es bei einem Büro an der Bahnhofstrasse und einem Industriebetrieb am Linthli.