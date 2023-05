Zwei Autos crashen im Lindengut in Glarus

Am Montag hat sich sich in Glarus ein Verkehrsunfall ereignet, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Die 19-jährige Autofahrerin war auf einer Quartierstrasse im Lindengut in Richtung Hauptstrasse unterwegs, als ihr in einer Kurve ein 51-jähriger Autofahrer entgegenkam. Trotz Vollbremsung kollidierten die beiden Autos. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)