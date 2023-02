20-Jährige wird bei Unfall zweier Autos in Bilten leicht verletzt

Auf der Schäniserstrasse in Bilten ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Ein 52-jähriger Autofahrer wollte von der Ausfahrt der Autobahn A3 nach links auf die Schäniserstrasse in Richtung Bilten abbiegen. Dabei fuhr er in das Auto einer 20-Jährigen, die auf dieser Strasse unterwegs war und wegen eines abbiegenden Lastwagens kurz abbremsen musste. Beim Aufprall wurden beide Autos beschädigt. Die Frau klagte nach dem Unfall über Kopf- und Nackenschmerzen und gab an, alleine zum Arzt zu gehen.