Frau fährt mit Kind im Auto in Tunnelwand

Eine 32-jährige Frau ist am Mittwoch kurz vor 14 Uhr im Ofenegg-Tunnel auf der Überholspur im einspurig geführten Verkehr in Richtung Zürich gefahren. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte, kollidierte sie in einer Rechtskurve mit der linken Tunnelwand.

Mit ihr im Auto befand sich ein Kind. Beide wurden zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht. Am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. Zudem kam es als Folge des Unfalls und während der Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau. (jac)