Lastwagen brennt in Castiel völlig aus

Auf der Schanfiggerstrasse in Castiel brannte am Mittwoch ein Lastwagen völlig aus. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden fuhr ein 26-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit dem Lastwagen, von Chur kommend, über die Kantonsstrasse in Richtung St. Peter. Bei Galgabühl bemerkte er plötzlich einen Rauchgeruch aus dem Motorenraum.

Er lenkte den Lastwagen auf einen Ausstellplatz und hielt an. Nachdem er die Fahrzeugkabine verlassen hatte, begann der Lastwagen zu brennen. Der Mann setzte zwei Feuerlöscher ein und anschliessend versuchte auch die Feuerwehr Arosa, den Brand zu löschen. Trotzdem brannte das mit Holz beladene Fahrzeug vollständig aus, wie es heisst. Die Kantonspolizei Graubünden klärt nun die Brandursache ab. (red)