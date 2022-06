Feuer beim Grillieren entfacht

Am Sonntag gegen 19 Uhr wurde beim Grillieren auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Grosszaun in Netstal ein Brand ausgelöst. Aus noch ungeklärten Gründen fingt der Gasgrill Feuer, worauf der Wohnungsmieter versuchte, das Hauptventil zuzudrehen. Der 39-Jährige habe sich dabei Verbrennungen zugezogen, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung. Ein Kollege habe den Verletzten in das Kantonsspital Glarus gebracht, von wo aus er mit der Rega in eine Spezialklinik verlegt wurde.

Die Feuerwehr Glarus konnte den Brand rasch löschen. Rund ein Dutzend Personen von Feuerwehr und Polizei standen dafür im Einsatz. Die Sachschadenhöhe könne noch nicht bestimmt werden. Die Brandursache werde untersucht. (red)