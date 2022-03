Falsche Polizisten rufen wieder an

Die Kantonspolizei Glarus warnt erneut vor Anrufern, die sich als falsche Polizisten ausgeben. Dasselbe Vorgehen wurde im Kanton Glarus bereits im Februar festgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst. So gingen bei der kantonalen Notrufzentrale in den vergangenen Tagen über zwei Dutzend Meldungen ein, wonach sich Betrüger telefonisch als Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Glarus ausgegeben haben. Die Polizei mahnt daher weiterhin zur Vorsicht.