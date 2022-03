Fahrzeug übersehen und kollidiert

Am Samstag gegen 11 Uhr ereignete sich auf der Schäniserstrasse in Bilten ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Dies teilt die Kantonspolizei Glarus mit. Eine 62-jährige Frau lenkte ihr Auto auf der A3 in Bilten auf die Autobahn-Ausfahrt. Am Ende der Ausfahrt wollte die Lenkerin in die Schäniserstrasse einbiegen. Sie übersah dabei ein Auto, das von Schänis in Richtung Bilten unterwegs war.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. (red)