Auto landet bei Unfall auf dem RhB-Bahngleis

Während einer Patrouille entdeckte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag kurz nach 1 Uhr bei Jenaz ein verunfalltes Auto auf den Gleisen der Rhätischen Bahn (RhB). Eine Autofahrerin oder ein Autofahrer war nicht vor Ort. Gleichzeitig wurde der Unfall jedoch bei der Einsatzleitzentrale gemeldet, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Die Polizei stellte fest, dass das Auto von Schiers in Richtung Fideris unterwegs gewesen war. In einer langgezogenen Linkskurve kam es von der Strasse ab, fuhr rund 70 Meter durch eine Wiese, prallte in das Gleisbett, fuhr einige Meter weiter und kam nach einem Zusammenprall mit einem Fahrleitungsmast zum Stillstand.

Autofahrerin taucht auf

Kurz nach dem Eintreffen der Polizei erschien die 22-jährige Lenkerin des Autos bei der Unfallstelle. «Nach ersten Erkenntnissen war die Frau zum Unfallzeitpunkt fahrunfähig», schreibt die Kantonspolizei in der Mitteilung weiter. Ein Team des Rettung Schiers betreute die 22-Jährige vor Ort und brachte sie ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Der Zugverkehr der RhB am Morgen wurde vom Unfall nicht beeinträchtigt. (red)