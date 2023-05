Autofahrer baut Unfall in Domat/Ems und verschwindet

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 3.45 Uhr, meldete eine Person der Kantonspolizei Graubünden, dass ein stark beschädigtes Auto auf der Südspur der Autobahn bei Domat/Ems, auf der Höhe Kraftwerk Reichenau, stehe. Es stehe auf dem Pannenstreifen entlang einem beschädigten Wildschutzzaun. Als die erste Polizeipatrouille an der Unfallstelle eintraf, war kein Autofahrer vor Ort, sondern nur die Person, welche die Polizei verständigt hatte. «Die für den Unfall verantwortliche Person muss die Unfallstelle in unbekannte Richtung verlassen haben», so die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Die Polizei konnte noch am gleichen Morgen den verantwortlichen Fahrer ausfindig machen. Der 43-Jährige war leicht verletzt. Er besitzt zurzeit keine gültige Fahrerlaubnis und wurde als fahrunfähig eingestuft, wie die Kantonspolizei schreibt. Der Autofahrer musste sich deshalb einer Blut- und Urinprobe unterziehen.

Am Auto entstand ein Totalschaden und auch der Wildschutzzaun wurde auf einer Länge von 30 Metern beschädigt. (red)