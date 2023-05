Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Am frühen Sonntagmorgen ist es am Ortseingang von Haldenstein zu einem Selbstunfall gekommen. Wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt, war eine 26-jährige Autofahrerin kurz nach Mitternacht auf der Oldisstrasse Richtung Haldensteinbrücke unterwegs. Auf der Höhe des Neugrüeter sei das Auto in einer leichten Rechtskurve über den Strassenrand gekommen.

Das Auto beschädigte eine Strassentafel und prallte dann gegen einen Strommast. Es überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ins Kantonsspital Graubünden gebracht

Die Fahrerin und ihr Beifahrer konnten laut Stadtpolizei das Auto selbstständig verlassen. Sie wurden leicht verletzt und zu weiteren Abklärungen ins Kantonsspital Graubünden gebracht.

Aufgrund der Atemalkoholprobe ordnete die Staatsanwaltschaft Graubünden bei der Autofahrerin eine Blut- und Urinprobe an und sie musste den Führerausweis vorläufig abgegeben.

Das Auto wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. (red)