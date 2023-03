Selbstunfall mit Verletzungsfolgen

Im Bereich Linthboden in Ennenda ist am Freitagabend ein 61-jähriger Fahrer eines Elektrorollers gestürzt. Er fuhr in Richtung Schwanden und verlor aufgrund einer Manipulation am Display die Herrschaft über sein Fahrzeug und stürzte rechtseitig über eine abfallende Wiese hinab. Dies teilt die Kantonspolizei Glarus mit.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer fand den verletzten Mann am Boden liegend auf und informierte sogleich die Ambulanz sowie Polizei. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Geschädigte Prellungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Glarus gebracht. Weiter wurde eine Blutprobe angeordnet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. (red)