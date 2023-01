Kollision in Schiers fordert eine Schwerverletzte

Um 12.15 Uhr fuhr ein 36-jähriger Lenker eines Lieferwagens auf der Prättigauerstrasse in Richtung Landquart. Gleichzeitig bog eine 37-jährige Autofahrerin von Schiers kommend in die Nationalstrasse ein, um in Richtung Klosters zu fahren. Wie die Kantonspolizei Graubünden vermeldet, kollidierte dabei der Lieferwagen frontal mit der linken Seite des Autos.