Eine Person wird bei Unfall am Bein verletzt

Auf der Landstrasse in Oberurnen kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer wollte von der Adlerstrasse nach links auf die Landstrasse in Richtung Niederurnen abbiegen, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der 88-jährige Lenker habe einen vortrittsberechtigten Töff übersehen.

Bei der Kollision zog sich der Beifahrer des Motorrads eine Beinverletzung zu. Er wurde mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall beschädigt. (mitg)