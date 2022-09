Eine Frau prallt in Leitplanke

Am Dienstag ist eine Frau in Obstalden um 8.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Kerenzerbergstrasse Richtung Filzbach gefahren. Auf Höhe «Gelbgufel» verlor die 31-Jährige aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie die Glarner Kantonspolizei mitteilt. Das Auto schleuderte in einer Linkskurve geradeaus, stiess in die Leitplanke und blieb auf der Gegenfahrbahn stehen.