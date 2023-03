Unbekannte Täterschaft macht in Mollis fette Beute

Am Donnerstagnachmittag hat sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Rütelistrasse in Mollis verschafft. Im Haus durchsuchte diese Täterschaft die Zimmer und entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Franken, wie die Glarner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der angerichtete Sachschaden verursacht Kosten von mehreren Hundert Franken. Die Polizei nimmt unter Telefon 055 645 66 66 allfällige Hinweise zu dieser Tat entgegen. (kapo)