Einbruch in Netstaler Schmuckladen

Erst wenige Stunden alt war das neue Jahr, als sich eine unbekannte Täterschaft Zugang zu einem Schmuckladen an der Landstrasse in Netstal verschafft hatte. Dies schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Zwischen 5 und 5:30 Uhr hätten die Täter diverse Schmuckstücke aus dem Schaufenster und den freistehenden Vitrinen entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen beträgt der Wert des gestohlenen Schmucks mehrere zehntausend Franken, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Hundert Franken. Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl sind an die Kantonspolizei Glarus, Tel. 055 / 645 66 66, zu richten. (sz)