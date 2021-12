Einbruch in Garagenbetrieb

Eine unbekannte Täterschaft hat sich am Donnerstag zwischen 19.40 Uhr und 23.40 Uhr Zutritt zu einem Garagenbetrieb in Erdgeschoss sowie eine Wohnung im Obergeschoss in Glarus verschafft. Gemäss der Kantonspolizei Glarus wurden mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Zudem entstand Sachschaden von über 1000 Franken.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl sollen der Kantonspolizei Glarus per Telefon an 055 645 66 66 gemeldet werden. (so)