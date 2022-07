Ein Unfallreicher Nachmittag auf der A3

Kurz vor 14 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Chur unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Weesen wollte er einen Militärlastwagen überholten. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte, bemerkte er dabei zu spät, dass sich der Verkehrsfluss verlangsamte und die vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsen mussten. Um eine Auffahrkollision zu verhindern, wich der Mann nach rechts aus und geriet dabei ins Schleudern. In der Folge prallte er zunächst in die Mittelleitplanke, kam dann rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Wildschutzzaun, ehe er schliesslich im Wiesland zum Stillstand kam. Verletzt hatte sich niemand, am Ato enstand Totalschaden.

Gut 20 Minuten später kam es wegen der unfallbedingten Verkehrsbehinderungen kurz vor der Ausfahrt Niederurnen in gleicher Fahrtrichtung zu einer weiteren Kollision. Ein 35-jähriger Lieferwagenfahrer prallte auf der Überholspur im Kolonnenverkehr aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit in das Heck eines Nutzfahrzeugs. In der Folge schob sich das Nutzfahrzeug in den davor fahrenden Personenwagen. Die drei unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt; verletzt wurde niemand. (red)