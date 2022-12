In Netstal gerät eine Garage in Brand

Am Donnerstag um 11.40 Uhr ging bei der Feuerwehr Glarus die Meldung ein, dass in einer Garage eines Einfamilienhauses in der Kublihoschet in Netstal ein Feuer ausgebrochen ist. Die ausgerückten Feuerwehrleute konnten den Brand laut Daniel Menzi, Mediensprecher der Kantonspolizei, aber schnell unter Kontrolle bringen. Ein 77-jähriger Hausbewohner wurde wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsichtshalber zur Kontrolle ins Kantonsspital gebracht.