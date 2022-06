Ein Einbruch ohne Beute

Zwischen Sonntag, 5. Juni und Samstag, 11. Juni, wurde an der Klöntalstrasse in Riedern in ein Gastwirtschaftsbetrieb eingebrochen. Dies teilt die Kantonspolizei Glarus mit. Eine unbekannte Täterschaft habe sich über ein Fenster gewaltsamen Zutritt zum leerstehenden Gebäude verschafft und dieses durchsucht.

Ohne Deliktsgut zu entwenden verliess die Täterschaft das Gebäude wieder. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Franken, wie es weiter heisst. (red)

Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch sind an die Kantonspolizei Glarus, Tel. 055 645 66 66, zu richten.