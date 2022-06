E-Trottinettfahrer verletzt sich bei Sturz mittelschwer

Am Samstag, 11. Juni, ca. 19.40 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstrasse in Glarus ein Selbstunfall wobei eine Person verletzt wurde. Dies schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung.

Der 57-jährige Lenker eines Elektro-Trottinetts wollte von der Burgstrasse herkommend die Bahnhofstrasse überqueren. Als er bemerkte, dass ein vortrittsberechtigter Personenwagen herannahte, bremste er und stürzte dabei. Beim Sturz verletzte sich der Elektro-Trottinettfahrer mittelschwer und musste mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital gebracht werden. Weiter wurde bei ihm eine Blut- und Urinprobe angeordnet, wie die Polizei weiter schreibt.