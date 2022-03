E-Bikefahrer touchiert den Strassenrand und stürzt

Ein 60-Jähriger machte am Samstagnachmittag auf der Kantonsstrasse in Glarus mit seinem E-Bike einen Selbstunfall, teilt die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung mit. Als er Velofahrer auf der Höhe Zeughaus in Richtung Riedern abbiegen wollte, hätte er mit seinem E-Bike den rechten Strassenrand touchiert und sei dabei zu Fall gekommen. Beim Sturz hätte er sich leichte Kopfverletzungen zugezogen, so die Kantonspolizei. Der Lenker musste sich einer Alkoholkontrolle unterziehen. (red)