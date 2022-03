E-Bike-Fahrer verletzte sich bei Selbstunfall

Ein 76-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Mittwoch um 12.20 Uhr über das Obertor in Richtung Grabenstrasse gefahren. Anfangs der Grabenstrasse geriet er in die Geleise und stürzte auf die Fahrbahn. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilte, brachte die Rettung Chur den Mann mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen an den Rippen ins Kantonsspital Graubünden. (jac)