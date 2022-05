Dreifach-Crash auf der Kasernenstrasse

Auf der Kasernenstrasse in Chur in Richtung Domat/Ems hat sich am Freitagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. Beteiligt waren dabei ein 26-jähriger, ein 32-jähriger und ein 20-jähriger Lenker, schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung.

Gemäss ersten Erkenntnissen mussten die vorderen zwei Autolenker bei der Schützengartenkreuzung verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Lenker prallte in das Heck vor ihm und schob es in das vorderste Fahrzeug. Der Lenker des mittleren Fahrzeugs wurde leicht verletzt und begab sich zur Behandlung ins Kantonsspital Graubünden. An den Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen. (red)