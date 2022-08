Drei verletzte Töfffahrer bei Unfällen auf Bündner Strassen

Am Sonntag um 12.30 Uhr kam es in Sfazù zu einer Frontalkollision zwischen einem Töff und einem Auto. Laut Kantonspolizei Graubünden war ein 72-jähriger Autofahrer von la Rösa herkommend in Richtung Sfazù unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 65-jähriger Töfffahrer in die Gegenrichtung. Aus noch unbekannten Gründen kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto.

Die Kollision war laut Kantonspolizei heftig und der Töfffahrer wurde verletzt. Wie schwer, sei nicht bekannt. Ein Ambulanzteam der Rettung CSVP und ein Arzt versorgten den Patienten vor Ort notfallmedizinisch und brachten ihn ins Spital Samedan. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Unfall nach Überholmanöver

Auch in Davos kam es am Sonntag zu einem Töffunfall. Dies um 14 Uhr als drei Töfffahrer vom Flüela Hospiz herkommend abwärts in Richtung Davos hinter einem Auto fuhren. Bei Tschuggen überholten die Töffs das Auto. Danach kam der vorderste Töfffahrer aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern und stürzte, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Der Töfffahrer, der hinter ihm fuhr, konnte nicht rechtzeitig bremsen und kam ebenfalls zu Fall. Der dritte Töfffahrer habe die Situation erkannt und habe versucht, auszuweichen, heisst es. Beim Ausweichmanöver stürzte er aber ebenfalls und kollidierte mit einem Auto, das auf der rechten Strassenseite stillstand.

Zwei Töfffahrer wurden bei den Stürzen mittelschwer verletzt. Ein Ambulanzteam der Rettung Davos versorgte sie vor Ort notfallmedizinisch und brachte sie ins Spital Davos. Alle drei Töffs sowie das Auto wurden erheblich beschädigt. Die Töffs mussten abgeschleppt werden. (red)