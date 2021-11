Drei Verkehrsunfälle innert einer Stunde

Die Kantonspolizei Glarus hatte am Montagmorgen bereits alle Hände voll zu tun. Innert einer Stunde kam es in Glarus Nord zu drei Verkehrsunfällen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

In Mollis, ...

Kurz vor 8 Uhr kollidierten auf der Schwärzistrasse in Mollis zwei Autos, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Ein 18-jähriger Autofahrer bog von der Stichstrasse herkommend in die Schwärzistrasse in Richtung Weesen ein. In der Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Dieses schleuderte und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Auto. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

... Oberdorf Näfels

Um halb neun kam es im Oberdorf in Näfels zu einer Auffahrkollision, ist der gleichen Mitteilung zu entnehmen. Ein 52-jähriger Autofahrer kollidierte mit dem Heck eines Lieferwagens. Dessen Lenker erlitt beim Unfall leichte Prellungen. Der 44-Jährige begab sich selbstständig zur Kontrolle ins Spital. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

.... und auf der Autobahn bei Mollis

Der dritte in der Mitteilung der Kantonspolizei Glarus erwähnten Unfälle ereignete sich um 8.45 Uhr auf der Autobahn A3 in Mollis. Der Lenker eines Lieferwagens war in Fahrtrichtung Chur unterwegs, als er wegen Eis die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dieses schleuderte, kollidierte mit der Mittelleitplanke und daraufhin frontal mit der rechten Leitplanke. Beim Unfall zog sich der 28-Jährige Prellungen zu. Er wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht. Am Fahrzeug sowie an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. (dje)