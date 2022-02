Brennende Zigarette führt zu Verkehrsunfall

Zwischen Netstal und Näfels kam es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Selbstunfall auf der Landstrasse, wie es die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der 21-Jährigen Fahrzeuglenkerin sei in Richtung Näfels unterwegs gewesen, als ihr eine brennende Zigarette in den Fussraum gefallen sei. Wie die Kantonspolizei schreibt, gelang die Fahrerin, während dem Versuch die Zigarette aufzuheben, auf die Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug sei auf der angrenzenden Wiese zum Stehen gekommen. Verletzte gäbe es nicht, am Fahrzeug und an der Strasseneinrichtung sei ein Sachschaden entstanden. (so)